شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. فيديو نادر لزيارة الملك فيصل الثالثة لبريطانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو نادر جدًا زيارة قام بها الملك فيصل الثالثة لبريطانيا عندما كان وزيرًا للخارجية.

وأظهر الفيديو مقتطفات من مراسم استقبال الملك، كما شاهد الملك حينها استعراضا قدمه بعض العسكريين.

يذكر أن الزيارة كانت عام 1350هـ، وكان يرافق الملك فيصل حينها حافظ وهبه الذى تولى الترجمة له.