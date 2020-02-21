شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. فيديو نادر لزيارة الملك فيصل الثالثة لبريطانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو نادر جدًا زيارة قام بها الملك فيصل الثالثة لبريطانيا عندما كان وزيرًا للخارجية.
وأظهر الفيديو مقتطفات من مراسم استقبال الملك، كما شاهد الملك حينها استعراضا قدمه بعض العسكريين.
يذكر أن الزيارة كانت عام 1350هـ، وكان يرافق الملك فيصل حينها حافظ وهبه الذى تولى الترجمة له.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فيديو نادر لزيارة الملك فيصل الثالثة لبريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.