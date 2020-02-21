شكرا لمتابعة خبر عن التهاب الكبد لايمنع من الزواج ولكن بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت صحة الرياض أن التهاب الكبد ” ب ” لايمنع من الزواج، ولكن لابد أن يعطي اللقاح للشخص السليم لرفع المناعة. وأشارت صحة الرياض:” إذا كانت الأم مصابة يتم تحصين الطفل المولود بلقاح للمناعة”. وذكرت صحة الرياض أن الفيروس يتحول من نشط إلي خامل بالعلاج لفترة مؤقتة وفقا لإنفوجرافيك نشرته “صحة الرياض ” عبر حسابها بموقع “تويتر”

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