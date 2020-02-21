شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: إجمالي المصابين بـ كورونا 76726 شخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الصحة، عن عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد(Covid-19)داخل المملكة، حتى الآن.
وأضافت أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (76726) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم (18547) بينما توفي(2247).
ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937 لأي استفسار.
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