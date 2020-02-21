شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: إجمالي المصابين بـ كورونا 76726 شخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الصحة، عن عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد(Covid-19)داخل المملكة، حتى الآن.

وأضافت أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (76726) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم (18547) بينما توفي(2247).

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