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عدن - ياسمين التهامي - شهد حي الدومية في المدنية المنورة، اليوم الجمعة، تبادل إطلاق نار بين شرطي سعودي وزملائه في العمل، فيما يشبه حرب الشوارع التي أثارت فزع السكان.



وأفادت قناة "العربية" على حسابها بموقع "تويتر"، بأن شخصًا أطلق النار على رجال الأمن في حي الدويمة بالمدينة المنورة، ما تسبب في إصابة اثنين من الدوريات الأمنية، ونُقل أحدهما لمستشفى الحرس الوطني.

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حرب شوارع واشتباكات عنيفة في ‘‘المدينة المنورة‘‘ والأمور تخرج عن سيطرة الشرطة السعودية (أول فيديو)

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وأوضحت القناة -بحسب مصادرها-، أن مطلق النار في حي الدويمة "رجل أمن" مفصول من قطاع الأمن العام بسبب الغياب، مؤكدةً أنه تم إلقاء القبض عليه بعد تبادل إطلاق النار.

وفي السياق، ذكر حساب "حديث المدينة" المهتم بأخبار المدينة المنورة، أن الشرطي أطلق النار على رئيسه مدير إدارة الدوريات، العقيد عبد الله الغامدي، وعقيد آخر ووكيل رقيب، لافتًا إلى نقلهم للمستشفى.

وأظهرت مقاطع صور وفيديوهات، انتشار كثيف لدوريات الشرطة السعودية في الشارع الذي وقع فيه الحادث، بينما استطاع عناصر الشرطة إلقاء القبض على مطلق النار.

هذا، وأصدرت شرطة المدينة المنورة؛ بيانًا أكدت فيه "قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع".





وأضافت: "بمتابعة الجاني من قِبَل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر".

وختمت شرطة المدينة، بأنه "نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".