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عدن - ياسمين التهامي - مازالت أصداء قضية مقتل شاب سوري في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تتردد في حتى الآن.

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عدالة السماء.. العثور على علامات مثيرة في جسد قتيل ‘‘نانسي عجرم‘‘ تضع الأخيرة في مأزق وزوجها يقترب من حبل المشنقة

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وفجرت والدة الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتل في فيلا الفنانة نانسي عجرم مفاجأة من المحتمل أن تغير مجرى الأحداث في القضية.

وقالت والدة القتيل في تصريحات صحفية إن نجلها تعرض للتعذيب ، مطالبة بضرورة استدعاء طبيب شرعي آخر لفحص جثة نجلها ، حيث أن الطبيب الذي أجرى التقرير الأول لم يكن يمتلك الخبرة اللازمة حسب رأيها.

أضافت: كلامي عن اهتراء تقرير الطب الشرعي أيدني فيه زاهر حجو المدير العام لهيئة الطب الشرعي في سوريا.

أردفت: رأيت علامات تورم في جسد نجلي .. ليس هذا في الحسب ولكني لاحظت عددًا أكبر من الرصاصات في جسده أعتقد أنهم 21 رصاصة بخلاف ما ورد في تقرير الطب الشرعي من كونهم 18 .

وأضافت: أطلب من قاضي التحقيق السماح بفحص جثة نجلي من طبيبين أحدهم سوري والآخر لبناني للوقوف على الحقيقة.