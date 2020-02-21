اختتام شتوي شرورة الثاني

اختتم مهرجان شرورة الشتوي الثاني في ساحة صالة الأمير مشعل بن سعود للاحتفالات الذي شهد حضوراً لافتاً خلال فترة انعقاده لـ5 أيام، شمل العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية وهي معارض الإدارات الحكومية وفعاليات سباق الهجن وتحدي الصحراء وتراث الآباء الأجداد، إضافة إلى فعالية مسرح الأسرة والطفل وفعالية الفنون الشعبية ولوحة الوفاء والعيادات الصحية والفود ترك والجري وسباق الدراجات الهوائية.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان عبدالله فلاح الشهري «سعدنا باختتام مهرجان شرورة الشتوي الثاني بمحافظة شرورة الذي أقيم بتوجيه من أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز في محافظة شرورة تحقيقاً لرفاهية المواطن واستغلال الفرص الموسمية».