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بلدية الخرج تغلق 19 محلا

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قامت الرقابة الصحية ببلدية الخرج خلال حملاتها على المحلات التجارية بإغلاق 19 محلاً لعدم استيفاء الشروط الصحية ولعملها دون ترخيص أو تجديد الرخص المطلوبة لمزاولة النشاط ومخالفة سوء التخزين وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية وعدم الاهتمام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين، كما تم رصد مواد غدائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والدجاج والأسماك والخضار بمقدار 180كجم، وتمت مصادرة مواد وأدوات غير صالحة للاستخدام تظهر عليها علامات التلف. وتم تطبيق الغرامات عليهم حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود.


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