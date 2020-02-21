تعليم نجران يطلق جائزة النشاط الطلابي

وأشار العتيبي إلى أن جائزة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة ومكاتب التعليم بالمحافظات تهدف إلى استنهاض الأفكار الإبداعية في تنفيذ الأنشطة والاهتمام بميول الطلاب وإشباع رغباتهم واستثمار قدراتهم وتحفيزهم، إضافة إلى خلق بيئة تنافسية إبداعية محفزة للمستفيدين والقائمين على برامج النشاط وتشجيع المعلمين والطلاب وقادة المدارس على المشاركة الفاعلة في برامج النشاط.
من جهته، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي عبده عطيف أن الجائزة تتضمن عدة فئات هي: فئة المشروع المتميز وتشمل مشاريع النشاط الطلابي اللاصفية، وفئة الطالب المتميز وتشمل الطلاب المشاركين في مسابقات النشاط المركزية الفردية والجماعية، وفئة الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، وفئة المدرسة المتميزة التي تشمل جميع مدارس التعليم الحكومية والأهلية المتميزة في النشاط الطلابي.
وكشف عطيف أن شروط وضوابط الجائزة تتيح المشاركة لجميع الفئات في قطاع البنين دون قيد أو شرط، وأن تكون جميع الوثائق والشواهد موثقة من جهة رسمية معتمدة داخل وزارة التعليم أو خارجها على أن يتطابق محتوى جميع الوثائق مقدمة من الواقع الفعلي.
مكافآت جائزة النشاط الطلابي بتعليم نجران
• المدرسة المتميزة
- المركز الأول 10000 ريال
- المركز الثاني 7000 ريال
• المشروع المتميز
- الفائز 3000 ريال
• الطالب المتميز
- الفائز 3000 ريال
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