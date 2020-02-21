السعودية اليوم / وكالة البيئة البريطانية تحذّر من فيضانات عارمة مع استمرار هطول الأمطار



لندن 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

أصدرت وكالة البيئة في بريطانيا اليوم تحذيراً للمواطنين البريطانيين في المناطق الشمالية من البلاد جراء توقع فيضانات عارمة في ظل استمرار هطول الأمطار.

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن منطقتي "يوركشير" و"بينين" أكثر المناطق عرضة للفيضانات نسبة لتشبع الأرض بالمياه خلال المدة الماضية.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار ابتداء من اليوم الجمعة وطيلة أيام الأسبوع المقبل.

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19:40ت م

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