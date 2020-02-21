السعودية اليوم / البنك الأفريقي للتنمية يمنح قرضا للمغرب لتمويل برنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية للمغاربة



الرباط 27 جمادى الاخرة 1441 ه موافق 21 فبراير 2020 م واس

وقع المغرب والبنك الأفريقي للتنمية اليوم بالرباط على اتفاقية يمنح بموجبها البنك قرضا للمغرب بقيمة 204 ملايين دولار موجهة لتمويل برنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية بالمغرب.

ويهدف القرض الذي يمتد لأربع سنوات إلى مصاحبة هذا البرنامج بغاية توسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية للمغاربة لتصل إلى 80 % انطلاقا من سنة 2023 ولتشمل بشكل خاص الأشخاص في وضعية الإعاقة، والأطفال والنساء في وضعية الهشاشة.

وسيمكّن هذا البرنامج على الخصوص من بناء مستشفى جهوي ومستشفى متخصص في منطقتي كلميم و ورزازات جنوبا، إضافة إلى تحديث 100 مركز صحي بالأرياف، وافتتاح 31 وحدة للحماية الاجتماعية في ثلاث جهات بالمغرب لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للساكنين في المناطق الأكثر عزلة.

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19:39ت م

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