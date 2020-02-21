

مكة المكرمة 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

وقعت جامعة أم القرى أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بافيل, وذلك تسهيلاً لمنسوبي الجامعة تملك وحدات سكنية بقوائم الانتظار في برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان على أرض الجامعة بمنطقة الشرائع.

ووقع مذكرة التعاون من جانب الجامعة المشرف على وكالة الجامعة للفروع وإدارة المشاريع الدكتور محمد الحازمي، فيما مثل توقيعها من وزارة الإسكان المشرف العام على الإسكان المؤسسي المهندس عبد الله بن سعيد.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الجانبين لتنفيذ برامج الإسكان التنموي وفق خطط حلول الدعم السكني بوزارة الإسكان.

// انتهى //

18:00ت م

0083





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين جامعة أم القرى ووزارة الإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.