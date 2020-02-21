السعودية اليوم / مؤسسة ( Korber ) الألمانية تقيم غداء عمل لسمو وزير الخارجية



برلين 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الألمانية برلين اليوم، في غداء العمل الذي أقامته لسموه مؤسسة Korber الألمانية.

وتناول الحوار العلاقات الثنائية بين المملكة العربية

واستعرض سموه مجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وأجندتها الطموحة خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين.

كما تطرق سموه للسياسة الخارجية للمملكة ومواقفها تجاه أبرز الملفات والقضايا المثارة، مبرزا دورها التنموي والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

// انتهى //

17:22ت م

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برلين 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الألمانية برلين اليوم، في غداء العمل الذي أقامته لسموه مؤسسة Korber الألمانية.وتناول الحوار العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأوجه الاتفاق بين السياسات الخارجية الأوروبية والمملكة العربية السعودية والتحديات المشتركة.واستعرض سموه مجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وأجندتها الطموحة خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين.كما تطرق سموه للسياسة الخارجية للمملكة ومواقفها تجاه أبرز الملفات والقضايا المثارة، مبرزا دورها التنموي والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //17:22ت م0081

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.