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وزير الخارجية يبحث التعاون مع رئيس أكاديمية السياسات الأمنية بألمانيا

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بمقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية (BAKS) السفير ايكهارد بروزه.

وبحث اللقاء أوجه التعاون في المجالات ذات الصلة، وسبل تعزيز الحوار الأمني والسياسي على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة للتحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي.

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