- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الإخبارية: إصابة مدير الدوريات الأمنية بالمدينة والجاني كان قناصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإخبارية: إصابة مدير الدوريات الأمنية بالمدينة والجاني كان قناصًا
متابعات الخليج 365 – المدينة المنورة
أفاد مراسل قناة الإخبارية بأن مدير الدوريات الأمنية في منطقة المدينة المنورة، العقيد عبدالله الغامدي، أصيب بعد تبادل إطلاق النار مع الجاني.
ونقل مراسل “الإخبارية” عن مصادر، أن الجاني كان قناصًا لإحدى الجهات الأمنية، وتم فصله بسبب مشاكل في العمل.
وأصيب 3 من رجال الأمن أثناء مداهمة منزل مواطن قام بإطلاق النار على مركبة ودهس قائدها ولاذ بالفرار.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة الموافق 27/ 6/ 1441هـ باشرت دوريات الأمن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع “أنوفا” وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.
وأضاف أنه بمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه؛ للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الإخبارية: إصابة مدير الدوريات الأمنية بالمدينة والجاني كان قناصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.