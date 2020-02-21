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الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا

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2020-02-21

الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا

متابعات الخليج 365 – متابعة 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا، وهما حالتان لمخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وأكدت وزارة الصحة أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة؛ لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضمانًا لسلامة المجتمع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، الجمعة.

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والحالتان الجديدتان تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية وعمره 34 عامًا، والآخر من بنجلاديش ويبلغ من العمر 39 عامًا، وحالتهما الصحية مستقرة.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 11 حالة، تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها مسبقا.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الشأن أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

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