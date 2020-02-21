اخبار السعوديه

لا إصابات بـ كورونا في المملكة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم لا إصابات بـ كورونا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-21

لا إصابات بـ كورونا في المملكة

متابعات الخليج 365 – الرياض 

أكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة، حتى مساء اليوم الجمعة.

Advertisements

وأوضحت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم 76726 شخصًا، معظمهم في الصين، تعافى منهم 18547، بينما توفي 2247، داعيةً الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937 لأي استفسار.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت، يوم أمس الخميس، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مُبشر، ولكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر أم لا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إنهم يشعرون بالتفاؤل بسبب انخفاض أعداد الضحايا، ولكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا.

تابعنا على 19f0f0dfbf.jpg تواصل معنا علىf663ba25e8.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا إصابات بـ كورونا في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا