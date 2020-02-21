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لا إصابات بـ كورونا في المملكة
متابعات الخليج 365 – الرياض
أكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة، حتى مساء اليوم الجمعة.
وأوضحت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم 76726 شخصًا، معظمهم في الصين، تعافى منهم 18547، بينما توفي 2247، داعيةً الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937 لأي استفسار.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت، يوم أمس الخميس، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مُبشر، ولكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر أم لا.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إنهم يشعرون بالتفاؤل بسبب انخفاض أعداد الضحايا، ولكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا.
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