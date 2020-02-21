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توضيح هام من الأحوال بشأن تسمية المواليد
متابعات الخليج 365 – الرياض
أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التأكيد أنه لا يوجد قائمة أسماء محددة، بل معايير لاختيار أسماء المواليد.
وردت الأحوال على استفسار عبر تويتر، لشخص يريد تسمية ابنه “نظر علي”، وقالت: إن الاسم ضمن الأسماء المركبة المخالفة للمعايير، وبالتالي لا يمكن التسمية به.
يذكر أن الأحوال المدنية حددت في وقت سابق مجموعة من القواعد ليكون الاسم نظاميًّا، ومنها أن يتم تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب، كما لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، وكذلك لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، وأيضًا يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية.
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