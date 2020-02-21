- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يبحث التحديات الأمنية مع رئيس أكاديمية BAKS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيصل بن فرحان يبحث التحديات الأمنية مع رئيس أكاديمية BAKS
متابعات الخليج 365 – واس
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بمقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية (BAKS) السفير ايكهارد بروزه.
وبحث اللقاء أوجه التعاون في المجالات ذات الصلة، وسبل تعزيز الحوار الأمني والسياسي على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة للتحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن فرحان يبحث التحديات الأمنية مع رئيس أكاديمية BAKS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.