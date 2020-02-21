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2020-02-21 فيصل بن فرحان يبحث التحديات الأمنية مع رئيس أكاديمية BAKS متابعات الخليج 365 – واس Advertisements استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بمقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية (BAKS) السفير ايكهارد بروزه. وبحث اللقاء أوجه التعاون في المجالات ذات الصلة، وسبل تعزيز الحوار الأمني والسياسي على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة للتحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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