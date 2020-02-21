، "كورونا" يصل لبنان.. حالة قادمة من قم الإيرانية.. واشتباه في اثنتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الصحة: الإجراءات التي نقوم بها كافية وتشمل مطار "الحريري"

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد؛ وذلك وفق "سكاي نيوز عربية".

وأشار "حسن" في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الصحة بالعاصمة بيروت، إلى أن المصابة بكورونا عائدة من إيران، وقال الوزير إنه "بعد اجتماع اللجنة المختصة بمكافحة العدوى وتبيان نتائج فحص المريضة التي عزلت وهي عائدة من مدينة قم في إيران، تبين أنها مصابة بكورونا".

وبحسب "سكاي نبوز عربية"، أوضح "حسن" أن المصابة تبلغ من العمر 45 عامًا، وهي حاليًا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لافتًا إلى استقرار حالتها وعدم معاناتها أي تبعات خطيرة.

وبحسب وزير الصحة، فإنه إلى جانب المصابة هناك حالتان مشتبه بإصابتهما بفيروس "كورونا"، مشدداً على أن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معهما وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتابع: "جميع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا كافية، كما أن ذلك ينطبق على مطار رفيق الحريري الدولي، حيث يتم التدقيق في جميع الوافدين للبلاد".

ودعا "حسن" اللبنانيين لـ"عدم الهلع"، مضيفًا أن الوزارة ستتواصل مع اللبنانيين والوافدين للبلاد خلال الأيام العشرة الأخيرة لمتابعة أوضاعهم والتحقق من خلو لبنان من أي إصابات أخرى بـ"كورونا".لبنان وزير الصحة اللبناني حمد حسن فيروس كورونا الجديد