، جامعة نجران تقيم الحفل الختامي للأولمبياد الثقافي 2020 الاثنين المقبل ،

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دعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران، لحضور حفلها الختامي للأولمبياد الثقافي الأول 2020، والذي سيقام يوم الاثنين 1441/06/30 هـ الساعة العاشرة صباحاً، في مسرح البرج الإداري للطلاب، ومسرح المبنى الإداري للطالبات، برعاية وحضور مدير جامعة نجران فلاح السبيعي.
يذكر أن الأولمبياد قد استمر لمدة عشرة أيام، واستهدف 26 ألف طالب وطالبة بالجامعة من مختلف الكليات والتخصصات، ويشتمل على 13 مجالاً للتنافس.
يشار إلى أن المجالات التنافسية تنوعت ومنها: القرآن الكريم، وأعذب تلاوة، والسنة النبوية، والسيرة النبوية، والإلقاء، والشرح، والمساجلة الشعرية، والشعر الفصيح، والشعر النبطي، والقصة القصيرة، والخط العربي، والرسم التشكيلي، والتصوير التشكيلي.
جامعة نجران تقيم الحفل الختامي للأولمبياد الثقافي 2020 الاثنين المقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-21
دعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران، لحضور حفلها الختامي للأولمبياد الثقافي الأول 2020، والذي سيقام يوم الاثنين 1441/06/30 هـ الساعة العاشرة صباحاً، في مسرح البرج الإداري للطلاب، ومسرح المبنى الإداري للطالبات، برعاية وحضور مدير جامعة نجران فلاح السبيعي.
يذكر أن الأولمبياد قد استمر لمدة عشرة أيام، واستهدف 26 ألف طالب وطالبة بالجامعة من مختلف الكليات والتخصصات، ويشتمل على 13 مجالاً للتنافس.
يشار إلى أن المجالات التنافسية تنوعت ومنها: القرآن الكريم، وأعذب تلاوة، والسنة النبوية، والسيرة النبوية، والإلقاء، والشرح، والمساجلة الشعرية، والشعر الفصيح، والشعر النبطي، والقصة القصيرة، والخط العربي، والرسم التشكيلي، والتصوير التشكيلي.
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
06:27 PM
استهدف 26 ألف طالب وطالبة تنافسوا في 13 مجالاً
دعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران، لحضور حفلها الختامي للأولمبياد الثقافي الأول 2020، والذي سيقام يوم الاثنين 1441/06/30 هـ الساعة العاشرة صباحاً، في مسرح البرج الإداري للطلاب، ومسرح المبنى الإداري للطالبات، برعاية وحضور مدير جامعة نجران فلاح السبيعي.
يذكر أن الأولمبياد قد استمر لمدة عشرة أيام، واستهدف 26 ألف طالب وطالبة بالجامعة من مختلف الكليات والتخصصات، ويشتمل على 13 مجالاً للتنافس.
يشار إلى أن المجالات التنافسية تنوعت ومنها: القرآن الكريم، وأعذب تلاوة، والسنة النبوية، والسيرة النبوية، والإلقاء، والشرح، والمساجلة الشعرية، والشعر الفصيح، والشعر النبطي، والقصة القصيرة، والخط العربي، والرسم التشكيلي، والتصوير التشكيلي.
، جامعة نجران تقيم الحفل الختامي للأولمبياد الثقافي 2020 الاثنين المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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