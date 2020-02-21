، "كورونا" يقفز بسعر الذهب إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ارتفع الذهب 1%، اليوم الجمعة، مُسجلًا أعلى مستوياته في 7 سنوات؛ بينما تَسَبّب انتشار فيروس كورونا، في تزايد المخاوف بشأن تأثيره على النشاط الاقتصادي والنمو العالمي؛ مما يُعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.
ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1636.60 دولارًا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 14 فبراير 2013 عند 1636.66 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1639.60 دولارًا.
ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع المعدن النفيس 3.3% ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس.
وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156؛ بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تُشكّل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.
هذا وقد أعلنت الصين ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا؛ إثر إجراء اختبارات لأكثر من 200 شخص جاءت نتيجتها إيجابية بإصابتهم بالفيروس في سجنين خارج إقليم هوبي، مركز التفشي.
وألحقت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة، الضررَ بأسواق الأسهم في أنحاء العالم؛ مما يضعها على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أربعة أسابيع.
وحذّر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من أن انتشار الوباء أكثر، قد يعرقل تعافيًا متوقعًا "هشًّا للغاية" في الاقتصاد العالمي في 2020.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2698.16 دولارًا للأوقية، وصعد نحو 11% منذ بداية الأسبوع الجاري.فيروس كورونا الجديد الذهب
"كورونا" يقفز بسعر الذهب إلى أعلى مستوى له في 7 سنواتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-21
ارتفع الذهب 1%، اليوم الجمعة، مُسجلًا أعلى مستوياته في 7 سنوات؛ بينما تَسَبّب انتشار فيروس كورونا، في تزايد المخاوف بشأن تأثيره على النشاط الاقتصادي والنمو العالمي؛ مما يُعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.
ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1636.60 دولارًا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 14 فبراير 2013 عند 1636.66 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1639.60 دولارًا.
ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع المعدن النفيس 3.3% ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس.
وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156؛ بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تُشكّل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.
هذا وقد أعلنت الصين ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا؛ إثر إجراء اختبارات لأكثر من 200 شخص جاءت نتيجتها إيجابية بإصابتهم بالفيروس في سجنين خارج إقليم هوبي، مركز التفشي.
وألحقت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة، الضررَ بأسواق الأسهم في أنحاء العالم؛ مما يضعها على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أربعة أسابيع.
وحذّر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من أن انتشار الوباء أكثر، قد يعرقل تعافيًا متوقعًا "هشًّا للغاية" في الاقتصاد العالمي في 2020.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2698.16 دولارًا للأوقية، وصعد نحو 11% منذ بداية الأسبوع الجاري.
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
06:15 PM
مخاوف تأثيره على الاقتصاد تُعيد البريق للمعدن الأصفر
ارتفع الذهب 1%، اليوم الجمعة، مُسجلًا أعلى مستوياته في 7 سنوات؛ بينما تَسَبّب انتشار فيروس كورونا، في تزايد المخاوف بشأن تأثيره على النشاط الاقتصادي والنمو العالمي؛ مما يُعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.
ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1636.60 دولارًا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 14 فبراير 2013 عند 1636.66 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1639.60 دولارًا.
ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع المعدن النفيس 3.3% ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس.
وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156؛ بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تُشكّل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.
هذا وقد أعلنت الصين ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا؛ إثر إجراء اختبارات لأكثر من 200 شخص جاءت نتيجتها إيجابية بإصابتهم بالفيروس في سجنين خارج إقليم هوبي، مركز التفشي.
وألحقت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة، الضررَ بأسواق الأسهم في أنحاء العالم؛ مما يضعها على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أربعة أسابيع.
وحذّر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من أن انتشار الوباء أكثر، قد يعرقل تعافيًا متوقعًا "هشًّا للغاية" في الاقتصاد العالمي في 2020.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2698.16 دولارًا للأوقية، وصعد نحو 11% منذ بداية الأسبوع الجاري.
، "كورونا" يقفز بسعر الذهب إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يقفز بسعر الذهب إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.