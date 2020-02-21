، مؤسسة "Korber" الألمانية تقيم غداء عمل لوزير الخارجية ،

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شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الألمانية برلين اليوم، في غداء العمل الذي أقامته لسموه مؤسسة Korber الألمانية.
وتناول الحوار العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأوجه الاتفاق بين السياسات الخارجية الأوروبية والمملكة العربية السعودية والتحديات المشتركة.
واستعرض الأمير "فيصل" مجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وأجندتها الطموحة خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين.
كما تطرق للسياسة الخارجية للمملكة ومواقفها تجاه أبرز الملفات والقضايا المثارة، مبرزًا دورها التنموي والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.ألمانيا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤسسة Korber الألمانية
مؤسسة "Korber" الألمانية تقيم غداء عمل لوزير الخارجيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-21
شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الألمانية برلين اليوم، في غداء العمل الذي أقامته لسموه مؤسسة Korber الألمانية.
وتناول الحوار العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأوجه الاتفاق بين السياسات الخارجية الأوروبية والمملكة العربية السعودية والتحديات المشتركة.
واستعرض الأمير "فيصل" مجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وأجندتها الطموحة خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين.
كما تطرق للسياسة الخارجية للمملكة ومواقفها تجاه أبرز الملفات والقضايا المثارة، مبرزًا دورها التنموي والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
06:10 PM
لبحث مجالات التطوير والتنمية بالمملكة في ظل رؤية 2030
شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الألمانية برلين اليوم، في غداء العمل الذي أقامته لسموه مؤسسة Korber الألمانية.
وتناول الحوار العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأوجه الاتفاق بين السياسات الخارجية الأوروبية والمملكة العربية السعودية والتحديات المشتركة.
واستعرض الأمير "فيصل" مجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وأجندتها الطموحة خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين.
كما تطرق للسياسة الخارجية للمملكة ومواقفها تجاه أبرز الملفات والقضايا المثارة، مبرزًا دورها التنموي والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
، مؤسسة "Korber" الألمانية تقيم غداء عمل لوزير الخارجية ،
المصدر : الخليج 365
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