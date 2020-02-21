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أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لعمليتَيْ إطلاق النار وترويع الأبرياء في مدينة هاناو غربي ألمانيا، اللتين راح ضحيتهما عدد من الأبرياء.
وقدّمت الأمانة العامة تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاءَ العاجل للجرحى، مؤكّدة تضامنَها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.
وجدّدت المنظّمة التأكيد على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.منظمة التعاون الإسلامي جدة إطلاق النار ألمانيا
"التعاون الإسلامي" تدين عمليتَيْ إطلاق نار في مدينة هاناو غربي ألمانياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-21
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لعمليتَيْ إطلاق النار وترويع الأبرياء في مدينة هاناو غربي ألمانيا، اللتين راح ضحيتهما عدد من الأبرياء.
وقدّمت الأمانة العامة تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاءَ العاجل للجرحى، مؤكّدة تضامنَها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.
وجدّدت المنظّمة التأكيد على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
05:04 PM
أكّدت على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والتطرُّف والإرهاب
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لعمليتَيْ إطلاق النار وترويع الأبرياء في مدينة هاناو غربي ألمانيا، اللتين راح ضحيتهما عدد من الأبرياء.
وقدّمت الأمانة العامة تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاءَ العاجل للجرحى، مؤكّدة تضامنَها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.
وجدّدت المنظّمة التأكيد على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
، "التعاون الإسلامي" تدين عمليتَيْ إطلاق نار في مدينة هاناو غربي ألمانيا ،
المصدر : الخليج 365
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