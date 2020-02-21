السعودية اليوم / وفد من كلية الشريعة والقانون بجامعه جازان يطلع على آلية العمل بالأقسام النسائية بإمارة المنطقة



جيزان 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

زار وفد من كلية الشريعة والقانون -شطر الطالبات- بجامعة جازان أمس، الأقسام النسائية بإمارة منطقة جازان, وذلك ضمن خطط التعاون والتعريف بآلية العمل بالأقسام النسائية.

وشملت الزيارة الأقسام النسائية بالإمارة منها المركز الشامل لخدمات الجمهور, ومركز الاتصالات الإدارية، والإدارة العامة للتطوير والتدريب والموارد البشرية, استمع خلالها الوفد لشرح مفصل عن كل قسم ومايقدمه من خدمات للمراجعين ومنسوبي الإمارة.

وأكد مدير العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، عمل إمارة جازان بخطى متسارعة وخطط منظمة لخدمة المراجعين ومنسوبي الامارة كافة, وذلك وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ومتابعة وحرص وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ.

وأشار إلى أن المرأة تحضى بجميع حقوقها الوظيفية والعملية في مجال عملها بدعم من القيادة -أيدها الله- وهو ما تعمل وتهتم بتطبيقه إمارة المنطقة مما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمات عالية الجودة لمراجعيها.

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18:04ت م

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