السعودية اليوم / 108 متقدمين للتشكيلات الإشرافية والمدرسية بتعليم شرق الدمام



الدمام 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

أدى 108 متقدمين للأعمال الإشرافية داخل المدارس في قطاع التعليم بشرق الدمام أمس، اختباراتهم التحريرية التي شملت مجالات مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومرشد طلابي، وأمين مصادر تعلم، ورائد نشاط، ومعلم رعاية الموهوبين.

وأوضح مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية مراد الفلاح، أن أسئلة الاختبار تضمنت الجانب التربوي العام، وجانب التخصص حسب المجال المُتقدَّم إليه، بالإضافة إلى اختبار عملي في استخدام الحاسب الآلي في برامج «مايكروسوفت أوفس»، في حين يبقى على المتقدمين اجتياز المقابلة الشخصية التي يُحدَّد موعدها لاحقاً، منوهاً بنجاح عملية الإشراف على الاختبارات التي حظيت بتنظيم جيد .

// انتهى //

18:00ت م

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