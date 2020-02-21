السعودية اليوم / جيش الاحتلال يعتقل فتاة فلسطينية من القدس المحتلة



رام الله 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم فتاة فلسطينية من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في بيت لحم ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ، فتاة فلسطينية ، قرب بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة ، وسط تواجد للشرطة الإسرائيلية والاسعافات في المكان.

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17:07ت م

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