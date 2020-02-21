شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين عمليتي إطلاق النار في «هاناو» الألمانية والان نبدء بالتفاصيل
وقدمت الأمانة العامة تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى ، مؤكدة تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.
وجددت المنظمة التأكيد على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
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