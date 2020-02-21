شكرا لقرائتكم خبر عن أصاب 3 رجال أمن.. الإطاحة بمواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على مواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعه الثانية عشرة ظهراً من يوم الجمعة الموافق 1441/6/27هـ باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع، وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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