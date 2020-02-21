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شرطة ⁧‫المدينة المنورة‬⁩: القبض على مواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ المدينة المنورة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعه الـ12 من يوم الجمعة الموافق 27 / 6 / 1441هـ باشرت دوريات الأمن بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع أنوفا، وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع، وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما اقتضى مداهمته، وقبض عليه بفضل الله، وقد نتج عن ذلك إصابة 3 من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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