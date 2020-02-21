السعودية | القبض على سعودي أطلق النار على سيارة ودهس قائدها

شكرا لقرائتكم القبض على سعودي أطلق النار على سيارة ودهس قائدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على سعودي قام بإطلاق النار على قائد سيارة وحين توقّفه قام بدهسه عمداً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جهته، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الجمعة الموافق 1441/6/27هـ باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع، وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه.

وأوضح المتحدث أن الجاني مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.