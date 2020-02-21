محمد بن مسعود - الدمام - 21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 05:04 PM 7 في قم و4 بطهران و2 بجيلان 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إيران.. وحالتا وفاة 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إيران.. وحالتا وفاة قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في تغريدة على "تويتر" الجمعة، إن إيران أكدت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات الجديدة.

وأضاف أن الحالات الجديدة تشمل 7 تم تشخيصهم في قم و4 في طهران و2 في جيلان، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في إيران إلى 18 بينها 4 وفيات.

وأضاف المسؤول: "استناداً إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار فيروس كورونا في قم، ومع انتقال الناس وصل إلى طهران وبابل وآراك ورشت . الكلمات المفتاحية ، 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إيران.. وحالتا وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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