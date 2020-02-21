، هدف غوميز يفوز بجائزة الأجمل في الجولة الثانية من دوري الأبطال ،

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محمد بن مسعود - الدمام - فاز بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي بجائزة هدف اليانز للأسبوع في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحل هدف النجم الفرنسي في مقدمة الأهداف الأربعة المرشحة للجائزة حاصداً 84% من مجموع الأصوات، وجاء ثانياً هدف تيروهيتو ناكاجاوا لاعب يوكوهاما إف مارينوس الياباني في شباك سيدني الأسترالي برصيد 10% من أصوات، فيما حصد هدف حسن الهيدوس لاعب السد القطري في شباك سباهان الإيراني 4%، أما هدف البرازيلي ليوندرو لاعب إف سي طوكيو الياباني في شباك بيرث جلوري الأسترالي فقد نال 2% من الأصوات .غوميز نادي الهلال
هدف غوميز يفوز بجائزة الأجمل في الجولة الثانية من دوري الأبطالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-21
فاز بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي بجائزة هدف اليانز للأسبوع في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحل هدف النجم الفرنسي في مقدمة الأهداف الأربعة المرشحة للجائزة حاصداً 84% من مجموع الأصوات، وجاء ثانياً هدف تيروهيتو ناكاجاوا لاعب يوكوهاما إف مارينوس الياباني في شباك سيدني الأسترالي برصيد 10% من أصوات، فيما حصد هدف حسن الهيدوس لاعب السد القطري في شباك سباهان الإيراني 4%، أما هدف البرازيلي ليوندرو لاعب إف سي طوكيو الياباني في شباك بيرث جلوري الأسترالي فقد نال 2% من الأصوات .
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
04:18 PM
فاز بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي بجائزة هدف اليانز للأسبوع في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحل هدف النجم الفرنسي في مقدمة الأهداف الأربعة المرشحة للجائزة حاصداً 84% من مجموع الأصوات، وجاء ثانياً هدف تيروهيتو ناكاجاوا لاعب يوكوهاما إف مارينوس الياباني في شباك سيدني الأسترالي برصيد 10% من أصوات، فيما حصد هدف حسن الهيدوس لاعب السد القطري في شباك سباهان الإيراني 4%، أما هدف البرازيلي ليوندرو لاعب إف سي طوكيو الياباني في شباك بيرث جلوري الأسترالي فقد نال 2% من الأصوات .
، هدف غوميز يفوز بجائزة الأجمل في الجولة الثانية من دوري الأبطال ،
المصدر : الخليج 365
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