شكرا لمتابعة خبر عن «الكلباني» يروي موقفا طريفا حدث مع أخوه في الرضاعة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الشيخ عادل الكلباني قصة طريفة وقعت معه عند زيارته لأخوه في الرضاعة.

وقال “الكلباني” في برنامج” مع الكلباني” إنه ذهب في إحدى المرات لزيارة أخوه في الرضاعة وعندما طرق الباب سمع أحد من الداخل يقول له “من”، ورد عليه قال “أنا عادل”.

وأضاف “الكلباني” أنه طرق الباب 3 مرات وفي كل مرة أحد يسأله “من” ويرد عليه ولكن لم يفتح له في النهاية واضطر إلى الذهاب.

وأوضح أنه عندما قابل أخوه بعد ذلك قال له إنه جاء لزيارته ولم يفتح أحد، ليرد عليه : “هذا البغبغ”، وتابع “الكلباني” : يسمع طرق الباب ويقول مين لكن لا يفتح”