شكرا لمتابعة خبر عن هيئة تنظيم الكهرباء: «سنطبق العقوبات على المتلاعبين بالعداد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت هيئة تنظيم الكهرباء رسالة تحذيرية للمشتركين من التلاعب بعداد الكهرباء، مؤكدة على أنها مخالفة يترتب عليها عقوبات.

وقالت الهيئة إن المتلاعبين في العداد لخفض مبلغ الفاتورة سيتم تطبيق عقوبات مالية إضافة إلى المبالغ غير المسجلة خلال فترة المخالفة.

وأوضحت مسبقا الشركة السعودية للكهرباء، أن التعدي على معدات أو مواقع أو مرافق إيصال الخدمة يعد مخالفة، وغرامتها تصل إلى 100 ألف ريال.