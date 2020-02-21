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شكرا لمتابعة خبر عن استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة.
وشملت تلك المحافظات التى يتضمنها التنبيه الخرمة،والمويه، وتربة، ورنية، حيث ستستمر تلك الأجواء حتى الساعة الثامنة مساءً.
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