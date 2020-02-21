شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الإسكان يكشف تفاصيل تغريدة الكلباني عن شقيقة ووالده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرض الإعلامي ياسر العمرو، تغريدة للشيخ عادل الكلباني، تحدث فيها عائلة الحقيل، خلال برنامج «بالمختصر»، متسائلا عن رأي وزير الإسكان، ماجد الحقيل، بخصوصها.

وكتب الكلباني في تغريدته التي أرفقها بصورة: «‏حضور الأب لدرس الابن حالة نادرة! وصلتني من أحد الاخوة صورة للأديب عبدالله بن حمد الحقيل أمين دارة الملك عبدالعزيز سابقاً، يحضر درساً لابنه الدكتور مساعد الحقيل في الحرم النبوي الشريف.. تربية استثنائية! .. ابن شيخ علم وابن وزير».

وعلق وزير الإسكان، على التغريدة والصورة، قائلا: « إن والده الراحل كان دائما يخلق طاقة إيجابية لا مثيل لها، ويدفع كل واحد منهم في مجاله بالنصح والإرشاد، بحكمته.

وأوضح أن ذهاب والده مع شقيقه الدكتور مساعد الحقيل، وهو يعطي درسا في هذا المكان، منح شقيقه طاقة مختلفة.