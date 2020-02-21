شكرا لمتابعة خبر عن شاهد المنزل الذي تحصّن فيه مُطلق النار بالمدينة وموقع الحادث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إشارة إلى ما نشرته «صدى» حول إطلاق مجهول النار على رجال الأمن في المدينة المنورة، وثّق مقطع فيديو موقع الحادث في حي الدويمة غرب المدينة.

وأوضح المقطع، وجود الجهات الأمنية في الموقع، إذ أسفر الحادث أحد الضباط بإصابة قوية يرقد على إثرها في أحد المستشفيات، بالإضافة إلى إصابة ضابط آخر تعرّض للدهس في العملية.

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كما أظهرت إحدى الصور المنزل الذي كان يتحصن داخله مُطلق النار، فيما تؤكد المعلومات أنه مفصولً من قطاع الأمن العام بسبب الغياب.

وكشف «صدى» أن قوات الأمن ألقت القبض على مطلق النار، ونشرت صورًا وفيديو يوثق لحظة القبض عليه وتبادل إطلاق النار.