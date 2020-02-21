شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الإسكان يعلن عن زيادة الوحدات السكنية وتسهيلات على القروض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن العلاقة مع الجهات الحكومية الأخرى وأولويات الوزارة كانت «صعبة»، بسبب عدم وضوح الهدف المشترك.

وأضاف الحقيل خلال استضافته في برنامج «بالمختصر» مع الإعلامي ياسر العمرو على قناة MBC، أنه كان يجد عدم تعاون من بعض الجهات، مثل شركة المياه أو وزارة العدل أو شركة الكهرباء، بسبب الخطط المختلفة.

وأوضح أنه مع برنامج الرؤية والخاص بالأولويات، ١٦ جهة تجتمع مع الإسكان من أجل هدف واحد، وبالتالي يمكن إزالة العقبات التي واجهتها الوزارة سابقا، وبالتالي تم تخطي عدد كبير من التحديات.

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ولفت إلى أنه تم إنشاء مركز إتمام للمطورين يعمل على إعطاء المطور تصاريحه في فترة كثيرة، وبالتالي يتم ضخ وحدات سكنية أكثر بمساحات متنوعة ومختلفة تليق بعدد أكبر من المواطنين.

وعن آلية التمويل الجديدة، قال الحقيل إنه تم مضاعفة التمويل ولكن اختلفت الآلية بسبب اختلاف الاحتياج والعدد، والآن يحصل المواطن على القرض بشكل سريع في أقل من أسبوع، والعام الماضي شهد تسجيل ١٦٠ ألف قرض.

وأكد أن الوزارة باتت تخدم أعداد أكبر، وفي نهاية 2020 سيشهد المواطنون تسهيلا وفهما كاملين للخدمة التي يحتاجونها.