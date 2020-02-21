شكرا لمتابعة خبر عن شروط لنقل كفالة عامل عليه بلاغ هروب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة أنه يمكن نقل كفالة العامل الذي عليه بلاغ هروب ، شريطة إتباع الإجراءات التالية : : 1- إلغاء بلاغ التغيب عن العمل . 2- تنازل صاحب العمل لاتمام الاجراء . جاء ذلك رداً على سؤال أحد المواطنين والذي قال فيه ” هل استطيع نقل كفالة سائق خاص عليه بلاغ هروب

؟ .. لتجيب عليه .

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