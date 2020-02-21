شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يُمازح المصورين أمام مايك بومبيو (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو طريف لسمو ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أثناء إستقباله وزير الخرجية الأمريكي مايك بومبيو . وأظهر الفيديو الذي إلتقطته كاميرات “العربية “لقطات مكثفة لكاميرات وسائل الإعلام التي كانت توثق تلك الزيارة المؤكدة لعمق العلاقات السعودية الأمريكي والدور السعودي القيادي في المنطقة . وبينما كان يستمر المصورون في لقطاتهم ، مازحهم الأمير محمد بن سلمان قائلاً ” لن يتوقفوا أبداً ” ، ليبادله “بومبيو” الرأي ضاحكاً .

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