شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق» يحذر من تقلبات جوية عنيفة منتصف الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الباحث الفلكي وخبير الطقي والمناخ الدكتور خالد الزعاق من تقلبات جوية منتصف الأسبوع المقبل . وتوقع ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في الأماكن المكشوفة على معظم مناطق المملكة . كما توقع نفس الحالة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى ، مطالباً بضرورة إتباع التعليمات خاصةًأثناء القيادة حرصاً على سلامة الجميع .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الزعاق» يحذر من تقلبات جوية عنيفة منتصف الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.