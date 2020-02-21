شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة MBC ‘‘لجين عمران’’ تخرج عن المألوف وتفقد صوابها أمام هذا الرجل.. وما فعله بها لا يخطر على بال! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسد يفترس أكبر “ظبي“ في العالم.. هاجمه على قارعة الطريق أمام المارة والنهاية صادمة! (فيديو) أسد نادر يقترب من ولي العهد بشكل غير متوقع والأخير يحتضنه بشدة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة! (فيديو)

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