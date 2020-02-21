وزير الخارجية الأمريكية: نؤازر السعودية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه قام بزيارة قاعدة الأمير سلطان الجوية، لتسليط الضوء على الشراكة الأمنية طويلة الأمد بين أمريكا والسعودية.

وأضاف -في تغريدة على «تويتر»- أن الزيارة تأتي للتأكيد مجددًا على عزم واشنطن على الوقوف إلى جانب السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الملك سلمان وبومبيو بحثا مواجهة سلوك إيران والحاجة للتعاون الإقليمي، بحسب «العربية».

وأضاف البيان، أن خادم الحرمين والوزير الأمريكي ناقشا التعاون في القضايا الإقليمية، مثل سوريا واليمن.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمملكة الخميس.

Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على شراكة أمريكا والسعودية في مواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة.

اقرأ أيضًا

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستعرض الأحداث الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع نظيره الأمريكي