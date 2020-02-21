قالت معلومات، اليوم الجمعة، إن اثنين من رجال الأمن بالمدينة المنورة، تعرضا قبل صلاة الجمعة لإطلاق نار في حي الدويمة، وإنه تم إلقاء القبض على المنفذ.
وفيما طوَّقت الجهات الأمنية موقع الحادث، قالت المعلومات إن رجلي الأمن تعرضا للإصابة.
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كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في حي الدويمة بالمدينة المنورة.. وضبط المنفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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