إطلاق نار في حي الدويمة بالمدينة المنورة.. وضبط المنفذ

قالت معلومات، اليوم الجمعة، إن اثنين من رجال الأمن بالمدينة المنورة، تعرضا قبل صلاة الجمعة لإطلاق نار في حي الدويمة، وإنه تم إلقاء القبض على المنفذ.

وفيما طوَّقت الجهات الأمنية موقع الحادث، قالت المعلومات إن رجلي الأمن تعرضا للإصابة.

وستوافيكم عاجل بالتفاصيل..