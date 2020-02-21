«الحربي» يتوقع كتلة قطبية على مناطق عدة.. ويحدد موعدها

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، موجة قطبية تشمل بعض مناطق المملكة، بدءًا من منتصف الأسبوع القادم.

وقال الحربي -عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع اندفاع كتلة قطبية منتصف الأسبوع القادم تتقدم عبر حوض البحر المتوسط، وتتمركز على شمال غرب المملكة وشمالها، تؤدي إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على تبوك والجوف والشمالية.

وأشار الحربي إلى أن الكتلة القطبية تتمركز على شمال البحر الأحمر، وتزيد احتمالية الانخفاض الحاد في درجة الحرارة على الشمالية الغربية والغربية، خاصةً مع تحرُّك هذه الكتلة إلى الشرق والشمال الشرقي.

وتوقع أن تكون مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصةً المرتفعات، هي الأكثر انخفاضًا والأشد برودةً مع مرور هذه الكتلة القطبية.

وأضاف الحربي أن الكتلة القطبية تتسبب في هطول أمطار وثلوج على الشام، تزداد غزارتها على وسط وشرق العراق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أمس الخميس، عودة التقلُّبات الجوية المصحوبة برياح وأمطار على عدة مناطق، الأسبوع القادم.

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وأوضحت الأرصاد -عبر حسابها بتويتر- أن التوقعات الأولية تشير إلى عودة تأثير التقلبات الجوية في معظم مناطق المملكة، خلال الأسبوع القادم؛ حيث يُتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، خاصةً على شمال المملكة ووسطها وشرقها.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى فرصة لهطول أمطار على شمال المملكة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

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