تتصدرها أمازون.. البريد السعودي يوقع 50 اتفاقية مع شركات عالمية ومحلية

حقّق البريد السعودي قفزة نوعية خلال 2019، عبر توقيع أكثر من 50 اتفاقية تجارية مع مجموعة من الشركات العالمية والمحلية لتقديم خدماتها اللوجستية والبريدية ومنها خدمة «الميل الأخير»، لإيصال شحنات وطرود الشركات إلى مقر أو منزل العميل.

وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، أن الاتفاقيات تضمّنت التوقيع مع شركة أمازون لتوصيل شحنات وطلبات عملاء موقع أمازون وعملاء موقع سوق دوت كوم، من خلال خدمة «الميل الأخير»، كما تم التوقيع مع بنك الرياض لتوصيل البطاقات البنكية الصادرة من البنك إلى عملائه.

وكذلك التوقيع مع شركة جرير لتوصيل شحنات وطلبات عملاء الشركة عبر موقعها الإلكتروني من خلال خدمة «الميل الأخير»، إضافة إلى موقع أي هيرب الإلكتروني المتخصص في المكملات الغذائية والأدوية ومستلزمات العناية بالبشرة والشعر.

إضافة إلى اتفاقيات مختلفة مع مجموعة من الشركات، مثل شركة زين للاتصالات، وشركة سلاسة، وموقع ممزورلد الإلكتروني، ومجموعة أخرى من الاتفاقيات تمت مع منشآت صغيرة ومتوسطة في السوق السعودي.

وأشار رئيس البريد السعودي، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي لتعزز توجهات مؤسسة البريد السعودي في تحولها الاستراتيجي والتركيز على تطوير أعمالها، من خلال سعيها إلى توسيع قاعدة عملائها في مختلف مجالات الأعمال، والتي من شأنها رفع مستوى عملياتها التشغيلية.

وتابع المهندس أبانمي، إن عملاءنا هم أحد الركائز في استراتيجيتنا الجديدة للتحول، وقد بدأنا عدة مشاريع منذ العام الماضي لتحسين وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا للارتقاء بتجربة العميل وخدمات «الميل الأخير» على وجه الخصوص.

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وأكد رئيس مؤسسة البريد، أن البريد السعودي مقدم على تطورات وتحولات استراتيجية متسارعة تهدف إلى بناء مجموعة وطنية رائدة في تقديم الخدمات اللوجستية والبريدية، وستسهم هذه الاتفاقيات في تحول البريد ورفع إيراداته، ليكون ذراع الخدمات اللوجستية للتجارة والحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، لتتكامل مع برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها في تحويل المملكة إلى منصة عالمية للخدمات اللوجستية.

يذكر أن البريد السعودي يقدم خدماته اللوجستية والبريدية من خلال 13 مركز فرز ومعالجة، وتم توزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة، والتي تشمل أكثر من 600 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريدي جميعها حول المملكة، بالإضافة إلى 60 محطة طرود و800 مركبة لخدمة «الميل الأخير».

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