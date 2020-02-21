السعودية تتضامن مع ألمانيا في حادثي إطلاق النار بمدينة هاناو

عبَّرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ضد حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.

وفيما أكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب؛ أعلنت وقوفها بجانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

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