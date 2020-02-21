عاجل-القبض على مطلق النار في المدينة المنورة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أنه عند الساعة الـ 12 ظهرا، اليوم الجمعة، باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع، وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة 3 من رجال الأمن، ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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