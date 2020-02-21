واشنطن: ممتنون لجهود العاهل السعودي لإنهاء الصراع في اليمن

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وكالاتالجمعة 2020/2/21 03:54 م بتوقيت أبوظبي
الملك سلمان خلال لقائه بومبيو في الرياض
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن امتنانه لجهود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإنهاء الصراع في اليمن.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحث، الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بومبيو في الرياض الذي بدأ، الأربعاء، زيارة رسمية للسعودية تستغرق 3 أيام.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيزور سلطنة عمان، اليوم الجمعة، للاجتماع مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
كما سيقدم بومبيو واجب العزاء لأسرة السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي الشهر الماضي.
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