شاهد.. تأثر وزير الإسكان بصورة وأبيات شعرية خطها والده الراحل

2020-02-21

متابعات الخليج 365 – الرياض

تأثر وزير الإسكان، ماجد الحقيل بصورة والده الراحل وأبيات شعر خطها بيده، عرضها عليه ياسر العمرو خلال استضافته في برنامج بالمختصر على قناة MBC.

وكشف الحقيل قصة الأبيات الشعرية التي كتبها والده الراحل مشيرًا إلى أن الأديب عبدالله الحقيل كان قريبًا جدًا من الكتب ولا يفارق المكتبة إلا نادرًا وأنه خط تلك الأبيات بيده ووضعها في مكتبته بالمنزل.

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ولفت الحقيل أن والده كان يمثل له ولإخوته طاقة إيجابية تساعدهم على مواجهة الحياة والعمل معًا والتفاعل بإيجابية مع المجتمع.

وأوضح الحقيل أن والده كان مدرسة كبيرة تعلم منها هو وإخوته الكثير مشيرًا إلى أنه تعلم التسامح والبساطة والتعايش.

وأضاف أن والده كان حريصًا على مطالعة الكتب وصلة الرحم، وإيجاد العذر للآخر، ونشطًا في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، لافتًا إلى أنه كان يسافر إلى القرى ويحفز أهاليها على التعليم وفتح المدارس.

كما روى الحقيل قصة موقف آخر تضمنته تغريدة سابقة للشيخ عادل الكلباني حيث نشر صورة يجلس فيها الأديب الحقيل منصتًا فيما يلقي أحد أبنائه الدرس في المسجد.

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